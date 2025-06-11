Какие недостатки выявлены на АЗС в Атырауской области

Жители области обеспокоились вопросами безопасности после пожара на АЗС в городе Кульсары.

Корреспондент агентства обратился в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области с вопросом: «Когда в последний раз проверялись на безопасность автозаправочные и газозаправочные станции?».

«В Атырауской области внутренний рынок обеспечивают сжиженным газом 34 учреждения. Эти учреждения владеют 101 станцией. На территории области расположены 125 автозаправочных станций. Управление ежедневно обычно проводит мониторинг только по ценам на топливо и его запасу», – сообщили в управлении.

По информации пресс-службы областного акимата, в нефтяном городе есть 56 газозаправочных станций. В 7 районах города открыто 45 таких станций.

Как сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Сырым Жаймагамбетов, существуют критерии, применяемые в соответствии с требованиями промышленной безопасности и государственного пожарного надзора.

В городе Атырау зарегистрировано 36 автозаправочных и газозаправочных станций.

«Заправочные станции спроектированы и построены в соответствии со стандартами строительных норм Казахстана. В соответствии со стандартом расстояние между автозаправочными и газозаправочными станциями должно быть 60 метров», – сказал С.Жаймагамбетов.

По его словам, в 2020-2024 годах не было возможности проводить проверки безопасности на заправочных станциях. Этому было несколько причин.

«Когда затрагивается вопрос безопасности автозаправочных станций, в первую очередь руководствуются пунктом 5 статьи 85-2 Предпринимательского кодекса. Во-вторых, есть совместный приказ Министерства инвестиций и развития от 15 декабря 2015 года и Министерства национальной экономики от 28 декабря 2015 года об объявлении моратория в 2020-2024 годах. На его основании не было возможности проверять безопасность автозаправочных станций», – говорит С.Жаймагамбетов.

Как сообщил начальник управления государственного пожарного надзора ДЧС подполковник гражданской защиты Багдат Абдуллин, в соответствии с критериями государственного пожарного надзора на территории области поставлены на учет 144 автозаправочные станции, 41 газозаправочная станция.

«Органы гражданской защиты в соответствии с действующим законодательством с 2015 года не осуществляют функции контроля в сфере строительства. Не участвует в комиссиях по согласованию проектно-сметной документации, выделению земельных участков под строительство, проверке противопожарного состояния строящихся объектов, приемке завершенных строительством объектов. В соответствии с законом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, контроль за качеством строительства объектов, а также архитектурно-градостроительного порядка этих объектов, качеством проектной документации осуществляют местные исполнительные органы», – говорит Багдат Абдуллин.

По его словам, в прошлом году в план проверки пожарной безопасности были включены 47 автозаправочных станций.

«Путем поседения субъектов контроля и надзора была проведена профилактическая проверка 24 автозаправочных станций. На 23 автозаправочных станциях проведен аудит на соответствие и выданы заключения. В ходе проверки был выявлен ряд недостатков, связанных с несоблюдением требований правил Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 февраля 2022 года», – сказал Б.Абдуллин.

По его мнению, во-первых, было недостаточно первичных средств пожаротушения. Во-вторых, территория станций не была очищена от горючего мусора, сухой травы, разлитых нефтепродуктов. В-третьих, не был классов по категориям взрывопожарной опасности зданий или взрывопожароопасных зон. В-четвертых, знаки пожарной безопасности не соответствуют требованиям. В-пятых, не проводился технический уход за приборами автоматической сигнализации.

«В этом году также разработан план проведения профилактических проверок автозаправочных станций. В соответствии с ним планируется провести проверку 47 автозаправочных станций», – говорит Б.Абдуллин.

Ранее сообщалось, что в Кульсары взорвалась газовоздушная смесь, погибли 2 человека.

Позднее установили, что взрыв в Кульсары произошел во время заливки газа в резервуар на автозаправочной станции «Ниет».

Вчера выяснилось, что загоревшаяся АЗС в Кульсары работала без проектной документации.