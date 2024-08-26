Врио акима Мойынкумского района Жамбылской области осужден за коррупцию
Мойынкумским районным судом Жамбылской области осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев Т. и представитель ИП «Kaly» Шубаев А., передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев — в даче ему взятки в сумме 400 тысяч тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе.
Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тысяч тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум.
Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере 12 млн тенге каждому, Адильбаев — 26 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
В соответствии со ст. 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Напомним, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Ардан Талғата.
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