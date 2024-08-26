РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:24, 26 Август 2024 | GMT +6

    Врио акима Мойынкумского района Жамбылской области осужден за коррупцию

    Коррупция
    Фото: Kazinform

    Мойынкумским районным судом Жамбылской области осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев Т. и представитель ИП «Kaly» Шубаев А., передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

    Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев — в даче ему взятки в сумме 400 тысяч тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе.

    Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тысяч тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум.

    Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере 12 млн тенге каждому, Адильбаев — 26 млн тенге.

    Приговор не вступил в законную силу.

    В соответствии со ст. 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

    Напомним, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Ардан Талғата.

    Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона.

    Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева М.

    Кайрат Сатыбалды вернет активы еще на 50 млрд тенге — список выложила Генрокуратура.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Закон и право Регионы Казахстана Штрафы Суды Жамбылская область Акимы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    telegram