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    16:12, 22 Август 2024 | GMT +6

    Директор Казахского газоперерабатывающего завода подозревается в коррупции

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации Антикора, сумма ущерба составляет более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

    Теги:
    Коррупция Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Антикор Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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