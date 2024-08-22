Директор Казахского газоперерабатывающего завода подозревается в коррупции

Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации Антикора, сумма ущерба составляет более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

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