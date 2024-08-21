Директора Центра трудовой мобильности Мангистауской области осудили за хищение 200 тысяч тенге
Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева М., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.
Кайранбаев М. признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.
Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.