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    10:30, 21 Август 2024 | GMT +6

    Директора Центра трудовой мобильности Мангистауской области осудили за хищение 200 тысяч тенге

    прокуратура
    Коллаж прокуратуры ЗКО

    Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева М., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    Кайранбаев М. признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.

    Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

    Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

    Приговор не вступил в законную силу.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

     

    Теги:
    Коррупция Хищение Антикор Трудоустройство Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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