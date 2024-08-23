Антикор вызвал на допрос экс-председателя правления ТОО «Astana LRT»
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Ардан Талғата. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации Антикора, собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардан Т. по статье 361 ч.4 п. 3 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой.
Однако в связи с нахождением подозреваемого Ардан Т. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в средствах массовой информации.
— Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяния подозреваемого Ардан Т. необходимо в 09:00 часов 23 августа 2024 года явиться в административное здание Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок «Б», к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.
Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК), — сообщили в Антикоррупционной службе.