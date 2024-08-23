Антикор вызвал на допрос экс-председателя правления ТОО «Astana LRT»

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Ардан Талғата. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации Антикора, собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардан Т. по статье 361 ч.4 п. 3 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

Однако в связи с нахождением подозреваемого Ардан Т. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в средствах массовой информации.