    01:16, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Автодорогу временно перекроют из-за спуска лавин в ВКО

    В Восточном Казахстане в связи с профилактическим спуском лавин на одном из участков автодорог будет временно ограничено движение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лавины, спуск лавин
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям области, работы пройдут 27 января, с 10:00 утра. На время проведения искусственных спусков снежных масс будет закрыт участок автодороги местного значения «Согорное — Барлык» — с 9-го по 17-й километр.

    — Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    В регионе насчитывается 325 лавиноопасных участков. В зоне риска находятся 93 километра автомобильных дорог, а также туристические и горнолыжные базы, где в праздничные и выходные дни отдыхают более трех тысяч туристов.

    Ранее сообщалось, что 3 516 кубометров лавин спустили в горах Алматы, Алматинской области и ВКО.

