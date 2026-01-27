Автодорогу временно перекроют из-за спуска лавин в ВКО

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям области, работы пройдут 27 января, с 10:00 утра. На время проведения искусственных спусков снежных масс будет закрыт участок автодороги местного значения «Согорное — Барлык» — с 9-го по 17-й километр.

— Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В регионе насчитывается 325 лавиноопасных участков. В зоне риска находятся 93 километра автомобильных дорог, а также туристические и горнолыжные базы, где в праздничные и выходные дни отдыхают более трех тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что 3 516 кубометров лавин спустили в горах Алматы, Алматинской области и ВКО.