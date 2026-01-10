3 516 кубометров лавин спустили в горах Алматы, Алматинской области и ВКО

В горных районах страны в связи с фактическим снегонакоплением возможен самопроизвольный сход отдельных снежных лавин. В этой связи выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется из-за возможного провоцирования схода лавин.

В целях обеспечения безопасности населения, туристов, гостей и отдыхающих в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях проведены превентивные работы по принудительному спуску снежных лавин, спущено 3516 м³ снежной массы.

Специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС осуществляют постоянный и непрерывный мониторинг лавиноопасных территорий. На сегодня по республике проведено 163 наземных обследования. В зонах возможного схода лавин установлено 108 предупреждающих знаков. Кроме того, распространено 944 предупреждающих сообщения «Осторожно, лавина!», 3754 информационные брошюры, а также агитационно-информационные материалы «Осторожно, лавина!» и «Осторожно, ледоход!».

В случае резкого ухудшения лавинной обстановки и объявления штормового предупреждения на основании данных РГП «Казгидромет» совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям и органами внутренних дел устанавливаются контрольно-пропускные пункты для ограничения доступа населения и транспортных средств в лавиноопасные зоны.

— При объявлении предупреждения о лавинной опасности рекомендуется воздержаться от прогулок в горах. В случае отсутствия предупреждений перед выходом в горы необходимо ознакомиться с метеорологическими прогнозами, заранее спланировать маршруты передвижения, отказаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться исключительно по маркированным тропам, а также максимально изучить информацию о районах, подверженных лавинной опасности, и по возможности избегать опасных склонов. При фиксации обильных снегопадов перед выходом в горы рекомендуется отложить поход на два-три дня, а при отсутствии лавинной опасности — дождаться стабилизации снежного покрова, — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в ВКО переходят от ручного контроля лавин к цифровым системам.