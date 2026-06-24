Посещение лесов временно ограничили в Карагандинской области

В Карагандинской области временно ограничили посещение территорий государственного лесного фонда. Мера введена из-за жаркой погоды и высокого, а также чрезвычайного классов пожарной опасности, передает Kazinform.

Запрет введен для предупреждения лесных пожаров, сохранения природных ресурсов и обеспечения безопасности жителей.

Запрещается:

посещать лесные массивы;

разводить костры;

бросать окурки и спички;

сжигать сухую траву, мусор и другие горючие материалы.

— За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП. Нахождение на территории национальных парков и заповедников во время действия запрета также влечёт административную ответственность — штраф в размере 100 МРП, — сообщает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Рекомендуется при обнаружении лесного пожара или другой пожароопасной ситуации сообщать по телефону 8-747-029-70-28 (WhatsApp).

— Жителей и гостей Карагандинской области просим соблюдать установленные ограничения и воздержаться от посещения лесных массивов до официальной отмены запрета, — добавили в управлении.

Ранее был введен запрет на посещение «Ертіс орманы» на фоне аномальной жары. Также самый высокий класс пожарной опасности объявлен и в лесах ВКО.