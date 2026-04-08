РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:53, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Врачи рассказали о состоянии пострадавших в колодце рабочих в ВКО

    В Восточно-Казахстанской области стало известно о состоянии рабочих, получивших отравление при проведении работ в канализационном колодце, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДЧС ВКО

    ЧП произошло при проведении работ в поселке Глубокое ВКО. Трое мужчин пострадали в результате инцидента, один из них смог выбраться самостоятельно и обратился за помощью, двоих из колодца извлекли прибывшие на место спасатели.

    Все пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. По данным управления здравоохранения, двоих пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

    — Один мужчина остается в стационаре. Ему 53 года, проводится симптоматическое лечение, включая инфузионную терапию. Состояние стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ВКО Асем Кайратбек.

    Врачи продолжают наблюдение за пациентом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
    Сейчас читают