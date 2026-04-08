Врачи рассказали о состоянии пострадавших в колодце рабочих в ВКО
В Восточно-Казахстанской области стало известно о состоянии рабочих, получивших отравление при проведении работ в канализационном колодце, передает корреспондент агентства Kazinform.
ЧП произошло при проведении работ в поселке Глубокое ВКО. Трое мужчин пострадали в результате инцидента, один из них смог выбраться самостоятельно и обратился за помощью, двоих из колодца извлекли прибывшие на место спасатели.
Все пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. По данным управления здравоохранения, двоих пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
— Один мужчина остается в стационаре. Ему 53 года, проводится симптоматическое лечение, включая инфузионную терапию. Состояние стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ВКО Асем Кайратбек.
Врачи продолжают наблюдение за пациентом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.