Врачи рассказали о состоянии пострадавших в колодце рабочих в ВКО

ЧП произошло при проведении работ в поселке Глубокое ВКО. Трое мужчин пострадали в результате инцидента, один из них смог выбраться самостоятельно и обратился за помощью, двоих из колодца извлекли прибывшие на место спасатели.

Все пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. По данным управления здравоохранения, двоих пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

— Один мужчина остается в стационаре. Ему 53 года, проводится симптоматическое лечение, включая инфузионную терапию. Состояние стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ВКО Асем Кайратбек.

Врачи продолжают наблюдение за пациентом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.