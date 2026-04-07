Трое рабочих в ВКО получили отравление во время ремонта канализации

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел во время выполнения ремонтных работ. Один из пострадавших сумел самостоятельно выбраться наружу и вызвал спасателей.

На место оперативно прибыли подразделения МЧС. К операции первыми подключились начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района Константин Боровиков и главный специалист по гражданской обороне и ЧС аппарата акима района Темирлан Кенисканов.

— По прибытии на место было установлено, что в колодце находятся двое пострадавших. Совместными усилиями они были извлечены на поверхность, после чего им незамедлительно оказали необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Фото: ДЧС ВКО

Всех троих мужчин доставили в центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что работник «Богатырь Көмір» погиб в Экибастузе.