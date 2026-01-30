РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:33, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Работник «Богатырь Көмір» погиб в Экибастузе

    В Экибастузе слесарь ТОО «Богатырь Көмір» получил тяжелые травмы при заправке оросительной установки дизельным топливом. Мужчина 1982 года рождения скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    слесарь
    Фото: gov.kz

    О трагическом происшествии на предприятии сообщили представители департамента Комитета инспекции труда по Павлодарской области.

    — Несчастный случай произошел 28 января на станции «Молодёжная». По предварительным данным, во время выполнения работ по заправке оросительной установки дизельным топливом работник ТОО «Богатырь Көмір» получил травмы. Пострадавшего доставили в Экибастузскую городскую больницу, где впоследствии он скончался, — сообщил заместитель руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области Абылай Сабыров.

    Мужчина 1982 года рождения работал на предприятии слесарем. В настоящее время сотрудники департамента проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года парня насмерть поразило током на «Богатырь Көмір».

    Теги:
    Регионы Казахстана Производство Производственный травматизм Экибастуз Происшествия Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают