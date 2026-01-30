Работник «Богатырь Көмір» погиб в Экибастузе

О трагическом происшествии на предприятии сообщили представители департамента Комитета инспекции труда по Павлодарской области.

— Несчастный случай произошел 28 января на станции «Молодёжная». По предварительным данным, во время выполнения работ по заправке оросительной установки дизельным топливом работник ТОО «Богатырь Көмір» получил травмы. Пострадавшего доставили в Экибастузскую городскую больницу, где впоследствии он скончался, — сообщил заместитель руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области Абылай Сабыров.

Мужчина 1982 года рождения работал на предприятии слесарем. В настоящее время сотрудники департамента проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года парня насмерть поразило током на «Богатырь Көмір».