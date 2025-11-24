РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Парня насмерть поразило током на «Богатырь Комир»

    Несчастный случай со смертельным исходом произошел 22 ноября. Полицейские открыли уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочий погиб на атомно-энергетическом комбинате в Мангистау
    Фото: Kazinform

    В департамент Комитета госинспекции труда по Павлодарской области сообщили, на данный момент организовывается расследование несчастного случая, по результатам которого будут определены обстоятельства и причина несчастного случая. 

    Предварительно установлено, что 30-летний электрослесарь на ТОО «Богатырь Комир» получил поражение электрическим током. Вопросом занялись и полицейские. 

    — По факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что при подключении экскаватора к переключательному пункту погибший получил травмы не совместимые с жизнью. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области. 

    Напомним, ранее в АФМ сообщили о раскрытии схемы хищения на «Богатырь Комир» путем закупа б/у деталей по цене новых. Ущерб составил 123 миллиона тенге. 

    Теги:
    Полиция Несчастный случай Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают