Парня насмерть поразило током на «Богатырь Комир»

В департамент Комитета госинспекции труда по Павлодарской области сообщили, на данный момент организовывается расследование несчастного случая, по результатам которого будут определены обстоятельства и причина несчастного случая.

Предварительно установлено, что 30-летний электрослесарь на ТОО «Богатырь Комир» получил поражение электрическим током. Вопросом занялись и полицейские.

— По факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что при подключении экскаватора к переключательному пункту погибший получил травмы не совместимые с жизнью. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в АФМ сообщили о раскрытии схемы хищения на «Богатырь Комир» путем закупа б/у деталей по цене новых. Ущерб составил 123 миллиона тенге.