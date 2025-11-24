Парня насмерть поразило током на «Богатырь Комир»
Несчастный случай со смертельным исходом произошел 22 ноября. Полицейские открыли уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
В департамент Комитета госинспекции труда по Павлодарской области сообщили, на данный момент организовывается расследование несчастного случая, по результатам которого будут определены обстоятельства и причина несчастного случая.
Предварительно установлено, что 30-летний электрослесарь на ТОО «Богатырь Комир» получил поражение электрическим током. Вопросом занялись и полицейские.
— По факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что при подключении экскаватора к переключательному пункту погибший получил травмы не совместимые с жизнью. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.
Напомним, ранее в АФМ сообщили о раскрытии схемы хищения на «Богатырь Комир» путем закупа б/у деталей по цене новых. Ущерб составил 123 миллиона тенге.