В проекте Конституции прописали новые полномочия Правительства, Курултая и Халық Кеңесі
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов рассказал об основных функциях Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі, а также об изменениях в компетенции Правительства, которые закрепят в новой редакции Конституции. Об этом он сообщил, выступая на шестом заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нормы, посвященные модели однопалатного Парламента, включили в четвёртый раздел «Курултай», где закрепили полномочия законодательного органа. Практически все статьи, касающиеся сессий Курултая и организации его деятельности, обновили.
— Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов, — сообщил Нурмуханов.
При этом вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулировали в отдельной статье.
Следующий пятый раздел посвятили Правительству.
— В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности Правительства и его членов перед Курултаем, выражения вотума недоверия, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении, — отметил он.
Шестой раздел состоит из двух статей и регулирует вопросы, связанные с Қазақстан Халық Кеңесі. Как напомнил спикер, это будет высшим консультативным органом, в состав которого войдут граждане страны.
В обоих текстах его название закрепили на казахском языке. Также установили полномочия Халық Кеңесі по внесению законопроектов в Курултай, инициативе о назначении всенародного референдума и другим ключевым функциям.
Ранее депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов отметил, что новые полномочия Курултая усилят ответственность представительной власти перед народом.