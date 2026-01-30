РУ
    16:33, 30 Январь 2026 | GMT +5

    В проекте Конституции прописали новые полномочия Правительства, Курултая и Халық Кеңесі

    Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов рассказал об основных функциях Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі, а также об изменениях в компетенции Правительства, которые закрепят в новой редакции Конституции. Об этом он сообщил, выступая на шестом заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституция
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Нормы, посвященные модели однопалатного Парламента, включили в четвёртый раздел «Курултай», где закрепили полномочия законодательного органа. Практически все статьи, касающиеся сессий Курултая и организации его деятельности, обновили.

    — Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов, — сообщил Нурмуханов.

    При этом вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулировали в отдельной статье.

    Следующий пятый раздел посвятили Правительству.

    — В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности Правительства и его членов перед Курултаем, выражения вотума недоверия, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении, — отметил он.

    Шестой раздел состоит из двух статей и регулирует вопросы, связанные с Қазақстан Халық Кеңесі. Как напомнил спикер, это будет высшим консультативным органом, в состав которого войдут граждане страны.

    В обоих текстах его название закрепили на казахском языке. Также установили полномочия Халық Кеңесі по внесению законопроектов в Курултай, инициативе о назначении всенародного референдума и другим ключевым функциям.

    Ранее депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов отметил, что новые полномочия Курултая усилят ответственность представительной власти перед народом. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
