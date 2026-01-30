Новые полномочия Курултая усилят ответственность представительной власти перед народом

По его словам, Курултай и Народный совет станут формой нового общественного договора, основанного на взаимном доверии между властью и обществом.

— Решения, принятые в последние годы, последовательно служат достижению этих целей. В частности, отказ от ранее применявшихся президентских квот и назначений позволил укрепить самостоятельность представительной власти и взять курс на реальную демократизацию политической системы. Исходя из политического принципа «там, где есть баланс, есть и стабильность», реализованные реформы усиливают равновесие между ветвями власти и формируют новый этап институционального развития, — отметил он.

Логическим продолжением этого подхода стало вынесение на повестку вопроса о расширении полномочий Курултая.

— Предоставление Курултаю права участвовать в формировании Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии не только усиливает независимость этих институтов, но и повышает их ответственность перед обществом.

Создание Народного совета будет означать коренное обновление системы и архитектуры государственного управления. Народный совет — это не просто консультативная площадка, а новая институциональная форма общественного договора между государством и гражданами. Его масштабность позволяет объединять и аккумулировать предложения и мнения, сформированные на сельском, районном, региональном и республиканском уровнях, и обеспечивать их практическую реализацию, превращая инициативы в реальные механизмы, — отметил мажилисмен.

Напомним, в случае поддержки на референдуме Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

Согласно предложениям членов Комиссии по Конституционной реформе, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе по единому общенациональному избирательному округу. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Подробнее о требованиях к депутатам и об основаниях для лишения мандата, которые предлагают закрепить в Оснонвом законе, читайте здесь.




