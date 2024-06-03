Впервые женщина зарегистрирована для участия в выборах президента в Иране

Для участия во внеочередных выборах президента Ирана за четыре дня зарегистрировались 37 человек. Об этом сообщил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRIB.

— 37 человек зарегистрировались для участия в президентских выборах, — заявил Мохсен Эслами на пресс-конференции.

20 из 37 претендентов подали документы в избирательный штаб 2 июня. Среди них экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, запомнившийся жесткой критикой в отношении Запада и стремительным развитием иранской ядерной программы.

Также за четыре дня кандидатуры выдвинули министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили, экс-глава парламента Али Лариджани, экс-глава ЦБ и единственный кандидат-реформист на последних выборах 2021 года Абдольнасер Хеммати, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в иранском Совбезе Саид Джалили, экс-замглавы администрации духовного лидера Вахид Хаганиян, единственная представительница иранских женщин Зохре Элахиян, шиитский богослов Мохаммад Реза Миртадж оль-Дини, ректор Тегеранского университета Мохаммад Могими и несколько других политиков, в основном бывшие или действующие парламентарии.

Напомним, 30 мая началась регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы в Иране. Она продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации посту президента. Окончательный список участников опубликуют 11 июня. Внеочередные президентские выборы запланированы на 28 июня.

Сразу после подтверждения смерти президента Ирана Ибрахима Раиси, стало известно, что обязанности президента будет исполнять первый вице-министр Ирана Мохаммад Мохбер в течение 50 дней.