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    12:38, 21 Май 2024 | GMT +6

    Выборы президента Ирана назначены на 28 июня

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    Фото: pixabay.com

    Изучив сроки избирательного процесса, руководители ветвей власти Ирана определили 28 июня временем выборов для определения нового президента, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

    Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период избирательной кампании продлится с 12 по 27 июня.

    Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета по управлению исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

    Сразу после подтверждения смерти президента Ирана Ибрахима Раиси, стало известно, что обязанности президента будет исполнять первый вице-министр Ирана Мохаммад Мохбер в течение 50 дней.

    Теги:
    Президент Иран Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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