Выборы президента Ирана назначены на 28 июня

Изучив сроки избирательного процесса, руководители ветвей власти Ирана определили 28 июня временем выборов для определения нового президента, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период избирательной кампании продлится с 12 по 27 июня.

Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета по управлению исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

Сразу после подтверждения смерти президента Ирана Ибрахима Раиси, стало известно, что обязанности президента будет исполнять первый вице-министр Ирана Мохаммад Мохбер в течение 50 дней.