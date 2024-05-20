Кто возьмет на себя обязанности президента Ирана?

Конституция Исламской Республики гласит, что, если президент умирает на своем посту, первый вице-президент вступает в должность с утверждения верховного лидера, который имеет последнее слово во всех государственных вопросах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно 131-й статьи иранской Конституции, «в случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента продолжительностью более двух месяцев» его полномочия переходят к его первому заместителю.

69-летний вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер может принять властные полномочия в отсутствие Раиси.

Мохаммад Мохбер занимает должность главы попечительского совета, которому с 2007 года поручен надзор за выполнением приказов аятоллы Хаменеи. Он имеет степень доктора международного права.

Согласно иранской конституции, Совет, состоящий из первого вице-президента, спикера парламента и главы судебной власти, должен организовать выборы нового президента в течение периода, не превышающего 50 дней.

63-летний Эбрахим Раиси был избран президентом в 2021 году, следующие президентские выборы должны были состояться в 2025 году.

В политической системе Ирана, разделенной между духовным истеблишментом и правительством, последнее слово по всем основным политическим вопросам остается за 85-летним наставником Раиси аятоллой Али Хаменеи, занимающим пост Верховного лидера с 1989 года.

В течение многих лет Э.Раиси считался серьезным претендентом на место следующего Верховного лидера после ухода Хаменеи.