    13:59, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Впервые за 40 лет отремонтировали участок приграничной трассы в Костанайской области

    В Костанайской области завершен средний ремонт участка автодороги республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    В Костанайской области завершены работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения KAZ10-01 «Денисовка — Житикара — Мюктиколь — граница РФ (п/п Кондыбай)» км 51-98 от г. Житикара по направлению п. Мюктиколь Костанайской области (протяженностью 44 км).

    Автодорога KAZ10-01 «Денисовка — Житикара — Мюктиколь — граница РФ (п/п Кондыбай)» играет стратегически важную роль в обеспечении как грузовых, так и пассажирских перевозок.

    — Данный участок автомобильной дороги способствует улучшению доступности населения к медицинским, образовательным и социальным услугам, обеспечивает повышение уровня безопасности дорожного движения за счет качественного покрытия и развитой инфраструктуры, снижает уровень аварийности и увеличивает пропускную способность, — отметили в компании.

    Последний раз ремонтные работы на данном участке проводились в 1980 годах. С тех пор, за исключением локальных ямочных ремонтов, дорожное покрытие подвергалось значительному износу и находилось в неудовлетворительном состоянии: на многих участках асфальтобетонного покрытия образовались выбоины, коллейность, пучины и т. д.

    В рамках среднего ремонта были выполнены следующие виды работ:

    • ресайклирование асфальтобетонного покрытия;
    • устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см;
    • устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см;
    • укрепление обочин;
    • нанесение разметки;
    • установка дорожных знаков.

    Для выполнения работ на объекте было мобилизовано 22 единицы дорожно-строительной техники и 36 специалистов.

    Проведенные работы позволили восстановить эксплуатационные характеристики автомобильной дороги, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между населенными пунктами.

    Все работы были выполнены в установленные сроки согласно утвержденного графика производственных работ.

    Ранее в Костанайской области отремонтировали участок дороги, построенной более 80 лет назад.

