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    12:38, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Участок дороги, построенной более 80 лет назад, отремонтировали в Костанайской области

    В Костанайской области завершен средний ремонт на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак», передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Участок трассы, построенной более 80 лет назад, отремонтировали в Костанайской области
    Фото: КазАвтоЖол

    Завершились дорожно-строительные работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения KAZ-19 «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» на км 296–319 на отрезке от поселка Адаевка до поселка Бестобе. Общая протяженность отремонтированного участка составила 23 километра.

    Участок трассы, построенной более 80 лет назад, отремонтировали в Костанайской области
    Фото: КазАвтоЖол

    Данный участок проходит по территории Камыстинского района и представляет собой один из основных въездов в административный центр региона — город Костанай. Также он обеспечивает транспортную связь с Актюбинской областью и выход к государственной границе с Российской Федерацией.

    Участок трассы, построенной более 80 лет назад, отремонтировали в Костанайской области
    Фото: КазАвтоЖол

    Автомобильная дорога KAZ-19 имеет стратегическое значение и играет ключевую роль в обеспечении движения грузового и пассажирского транспорта, включая международные маршруты.

    Последний капитальный ремонт на данном участке проводился в 2017 году. Дорога была построена в 1941 году и с тех пор, за исключением локальных ямочных ремонтов, покрытие подвергалось интенсивному износу.

    В рамках выполненного среднего ремонта проведены следующие виды работ:

    • фрезерование старого асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см);
    • устройство нижнего (6 см) и верхнего (5 см) слоя асфальтобетона;
    • укрепление обочин;
    • нанесение дорожной разметки на всей протяженности участка (23 км).

    Для реализации проекта были задействованы 30 единиц дорожно-строительной техники и 35 специалистов. Проведенные работы позволили восстановить техническое состояние автодороги, значительно повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить устойчивое транспортное сообщение между регионами страны, отметили в компании.

    Ранее корреспондент Kazinform провел один день с патрульной полицией Костанайской области, чтобы узнать, как обеспечивается безопасность на международных и республиканских трассах. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Костанайская область Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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