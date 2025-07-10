Участок дороги, построенной более 80 лет назад, отремонтировали в Костанайской области

Завершились дорожно-строительные работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения KAZ-19 «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» на км 296–319 на отрезке от поселка Адаевка до поселка Бестобе. Общая протяженность отремонтированного участка составила 23 километра.

Фото: КазАвтоЖол

Данный участок проходит по территории Камыстинского района и представляет собой один из основных въездов в административный центр региона — город Костанай. Также он обеспечивает транспортную связь с Актюбинской областью и выход к государственной границе с Российской Федерацией.

Фото: КазАвтоЖол

Автомобильная дорога KAZ-19 имеет стратегическое значение и играет ключевую роль в обеспечении движения грузового и пассажирского транспорта, включая международные маршруты. Последний капитальный ремонт на данном участке проводился в 2017 году. Дорога была построена в 1941 году и с тех пор, за исключением локальных ямочных ремонтов, покрытие подвергалось интенсивному износу.

В рамках выполненного среднего ремонта проведены следующие виды работ:

фрезерование старого асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см);

устройство нижнего (6 см) и верхнего (5 см) слоя асфальтобетона;

укрепление обочин;

нанесение дорожной разметки на всей протяженности участка (23 км).

Для реализации проекта были задействованы 30 единиц дорожно-строительной техники и 35 специалистов. Проведенные работы позволили восстановить техническое состояние автодороги, значительно повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить устойчивое транспортное сообщение между регионами страны, отметили в компании.

Ранее корреспондент Kazinform провел один день с патрульной полицией Костанайской области, чтобы узнать, как обеспечивается безопасность на международных и республиканских трассах.