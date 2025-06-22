Безопасная дорога: как полицейские патрулируют трассы в Костанайской области

Почему именно полиция?

В этот день экипаж патрульной полиции отправился на автодорогу Костанай–Аулиеколь–Сурган. Трафик — сумасшедший, особенно летом. Здесь фиксируют нарушения, проводят профилактические беседы и помогают водителям, оказавшимся в трудной ситуации. Но перед тем, как начать рейд, нам удалось побеседовать со старшим инспектором роты патрульной полиции ДП Костанайской области Нурланом Байтасовым.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Как я оказался в полиции? Да, наверное, как и все мальчишки, с детства мечтал быть защитником, по итогу так и получилось, — рассказал он.

Всего в органах внутренних дел он служит порядка 15 лет, и за все это время не жалел о своем выборе. Последние годы патрулирует республиканские и международные трассы в регионе.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Работа на трассах: помощь, контроль, скорость

По словам полицейских, патрулирование на трассах — это не просто контроль за скоростью. Это и помощь водителям, и иногда настоящая борьба за безопасность.

— На трассах чаще всего нарушают скоростной режим. Любой водитель, вне зависимости от возраста и гендера, может развить предельно допустимую скорость и оказаться нарушителем. Наша задача этого не допустить и проконтролировать, — говорит Н. Байтасов.

Но остановить на опасных участках дорог могут и для того, чтобы оценить степень водителя. Зачастую многим требуется помощь.

— Зимой останавливаем машины, где семьи с детьми. Если автомобиль сломался, пересаживаем людей в патрульную машину, отвозим до ближайшего кафе или населенного пункта, где можно согреться. Бывает, в машине дети, мороз, и нет ни связи, ни тепла, — рассказывает майор Байтасов.

Но и летом хватает рисков: ливни, плохая видимость, переутомление водителей. Самыми опасными периодами инспекторы называют зиму. Но раннее утро в любое время года занимает первую строчку по опасности — в это время водители чаще всего засыпают за рулем.

Во время рейда на улице стояла жаркая погода. Инспекторы подчеркивают, что и от таких метеоусловий водителей может клонить в сон или просто стать плохо, поэтому человека могут остановить на трассе, чтобы просто проверить самочувствие, особенно тех водителей, кто везет пассажиров.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Несколько машин такого плана остановили и в этот раз, несмотря на то, что управляющие рулем были в хорошем настроении, полицейские напомнили им о безопасности и бдительности за своим состоянием здоровья.

— Рейды — одна из действенных мер профилактики. Именно личный контакт с водителями, живое общение и видимость патрулей заставляют нарушителей задуматься, — комментируют в полиции.

В день нашего выезда был остановлен водитель минивэна Alphard за превышение скоростного режима.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 596 часть 3 Кодекса РК об административных правонарушениях, — пояснил майор Байтасов.

Трасса под прицелом дрона

Но не только рейды помогают в борьбе с нарушениями правил дорожного движения. С прошлого года в Костанайской области используют беспилотники. По словам старшего инспектора УМПС ДП Костанайской области Эльмиры Испандьяровой, дроны особенно эффективны на аварийно-опасных участках дорог.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— С воздуха мы видим, как водители выезжают на «встречку», обгоняют там, где это запрещено. Только за прошлый год за такие нарушения к ответственности привлечены 25 человек, в этом году — уже трое. Это помогает вовремя реагировать и предотвращать ДТП, — рассказывает старший инспектор Э. Испандьярова.

Всего с начала года в области зарегистрировано более 485 ДТП, в которых 27 человек погибло, а 668 получили травмы.

О детях и правилах

Обеспечивать безопасность на дорогах помогают и юные помощники — отряды ЮИД.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— В каждой школе есть такие ребята. Они участвуют в конкурсах, рейдах, объясняют сверстникам правила. В этом году победители поедут в Усть-Каменогорск представлять область на республиканском уровне, — говорит Э. Испандьярова.

Почему об этом нужно говорить с детства? Все просто: только так можно сформировать ответственное отношение к себе и окружающим на дороге.

В конце рейда мы спросили, что бы инспекторы хотели сказать водителям.

— Не отвлекайтесь на телефон. Соблюдайте скоростной режим. Если путь длинный — остановитесь, поспите. Особенно ночью. Не рискуйте — ни собой, ни пассажирами. Каждому, кто за рулём, нужно помнить: вы отвечаете не только за свою жизнь, — говорит Эльмира Испандьярова.

Профилактика, контроль, помощь и напоминание о важном — вот, чем наполнены будни дорожных полицейских. Каждый рейд — это вклад в общую безопасность. А безопасность, как известно, начинается с простого: внимательности, уважения и соблюдения правил.

Ранее Kazinform писал, почему растет число ДТП на трассах в Костанайской области.