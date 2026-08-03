Впервые вся сборная Казахстана получила награды на Международной олимпиаде по лингвистике

На Международной олимпиаде по лингвистике (IOL), прошедшей с 26 июля по 2 августа 2026 года в Бухаресте, сборная Казахстана показала высокий результат. Все четверо участников команды стали обладателями наград: один школьник получил бронзовую медаль, еще трое — Почетные грамоты, передает Kazinform.

Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.

Обладатель бронзовой медали:

Шыңғыс Карасаев — ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.

Обладатели Почетных грамот:

Рамазан Бутантаев — ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;

Аслан Ажибаев — ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;

Кирилл Тургумбаев — ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.

Этот результат стал историческим: впервые все участники сборной Казахстана завоевали награды на данной олимпиаде.

Фото: Минпросвещения РК

— Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, развивающихся в нашей стране. Этот результат продемонстрировал высокий потенциал казахстанских школьников в данной области. Поздравляем участников сборной и ее руководителя, а также педагогов и родителей школьников! Желаем нашим юным интеллектуалам новых успехов на предстоящих соревнованиях! — сообщили в Министерстве просвещения РК.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде.

Как казахстанскому школьнику попасть в олимпийский резерв страны — читайте здесь.