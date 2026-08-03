Впервые вся сборная Казахстана получила награды на Международной олимпиаде по лингвистике
На Международной олимпиаде по лингвистике (IOL), прошедшей с 26 июля по 2 августа 2026 года в Бухаресте, сборная Казахстана показала высокий результат. Все четверо участников команды стали обладателями наград: один школьник получил бронзовую медаль, еще трое — Почетные грамоты, передает Kazinform.
Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.
Обладатель бронзовой медали:
- Шыңғыс Карасаев — ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.
Обладатели Почетных грамот:
- Рамазан Бутантаев — ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;
- Аслан Ажибаев — ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;
- Кирилл Тургумбаев — ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.
Этот результат стал историческим: впервые все участники сборной Казахстана завоевали награды на данной олимпиаде.
— Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, развивающихся в нашей стране. Этот результат продемонстрировал высокий потенциал казахстанских школьников в данной области. Поздравляем участников сборной и ее руководителя, а также педагогов и родителей школьников! Желаем нашим юным интеллектуалам новых успехов на предстоящих соревнованиях! — сообщили в Министерстве просвещения РК.
Ранее сообщалось, что казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде.
Как казахстанскому школьнику попасть в олимпийский резерв страны — читайте здесь.