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    Впервые вся сборная Казахстана получила награды на Международной олимпиаде по лингвистике

    На Международной олимпиаде по лингвистике (IOL), прошедшей с 26 июля по 2 августа 2026 года в Бухаресте, сборная Казахстана показала высокий результат. Все четверо участников команды стали обладателями наград: один школьник получил бронзовую медаль, еще трое — Почетные грамоты, передает Kazinform.

    Впервые вся сборная Казахстана получила награды на Международной олимпиаде по лингвистике
    Фото: Минпросвещения РК

    Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.

    Обладатель бронзовой медали:

    • Шыңғыс Карасаев — ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.

    Обладатели Почетных грамот:

    • Рамазан Бутантаев — ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;
    • Аслан Ажибаев — ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;
    • Кирилл Тургумбаев — ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.

    Этот результат стал историческим: впервые все участники сборной Казахстана завоевали награды на данной олимпиаде.

    Впервые вся сборная Казахстана получила награды на Международной олимпиаде по лингвистике
    Фото: Минпросвещения РК

    — Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, развивающихся в нашей стране. Этот результат продемонстрировал высокий потенциал казахстанских школьников в данной области. Поздравляем участников сборной и ее руководителя, а также педагогов и родителей школьников! Желаем нашим юным интеллектуалам новых успехов на предстоящих соревнованиях! — сообщили в Министерстве просвещения РК.

    Ранее сообщалось, что казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде.

    Как казахстанскому школьнику попасть в олимпийский резерв страны — читайте здесь.

    Минпросвещения РК Олимпиада Образование школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор