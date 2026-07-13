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    Казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде

    Сборная Казахстана добилась исторического результата на 56-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad, IPhO), которая проходила с 4 по 12 июля в Букараманге (Колумбия), передает агентство Kazinform.

    школьники олимпиада
    Фото: Министерство просвещения РК

    Все пять участников национальной команды завоевали золотые медали — это лучший результат страны за всю историю участия в одном из самых престижных международных интеллектуальных соревнований.

    В олимпиаде приняли участие 381 школьник из 85 стран. Участникам предстояло решить сложные теоретические и экспериментальные задачи, требующие глубоких знаний, аналитического мышления и практической подготовки.

    школьники олимпиада
    Фото: Министерство просвещения РК

    Золотые медали завоевали:

    • Нургуль Егенбергенова — ученица 11 класса школы-лицея NURORDA города Астаны;

    • Амирбек Азатбеков — ученик 12 класса NIS физико-математического направления города Астаны;

    • Ильяс Казымбек — ученик 12 класса Spectrum International School города Астаны;

    • Роман Черемнов — ученик 12 класса Международной школы «Мирас» города Алматы;

    • Дамир Курман — ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Астаны.

    Команду готовили школьные педагоги, наставники и национальные тренеры. Руководила подготовкой PhD, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Гулия Нурбакова. На Международной физической олимпиаде работу национальной команды координировали PhD, старший преподаватель SDU Самат Максутов и призер международных олимпиад по физике Алишер Еркебаев.

    Ранее казахстанские школьники завоевали восемь медалей на Международной олимпиаде имени аль-Хорезми по математике и информатике в Ташкенте.

    Минпросвещения РК Дети Олимпиада Образование
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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