Казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде

Сборная Казахстана добилась исторического результата на 56-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad, IPhO), которая проходила с 4 по 12 июля в Букараманге (Колумбия), передает агентство Kazinform.

Все пять участников национальной команды завоевали золотые медали — это лучший результат страны за всю историю участия в одном из самых престижных международных интеллектуальных соревнований.

В олимпиаде приняли участие 381 школьник из 85 стран. Участникам предстояло решить сложные теоретические и экспериментальные задачи, требующие глубоких знаний, аналитического мышления и практической подготовки.

Фото: Министерство просвещения РК

Золотые медали завоевали:

Нургуль Егенбергенова — ученица 11 класса школы-лицея NURORDA города Астаны;

Амирбек Азатбеков — ученик 12 класса NIS физико-математического направления города Астаны;

Ильяс Казымбек — ученик 12 класса Spectrum International School города Астаны;

Роман Черемнов — ученик 12 класса Международной школы «Мирас» города Алматы;

Дамир Курман — ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Астаны.

Команду готовили школьные педагоги, наставники и национальные тренеры. Руководила подготовкой PhD, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Гулия Нурбакова. На Международной физической олимпиаде работу национальной команды координировали PhD, старший преподаватель SDU Самат Максутов и призер международных олимпиад по физике Алишер Еркебаев.

Ранее казахстанские школьники завоевали восемь медалей на Международной олимпиаде имени аль-Хорезми по математике и информатике в Ташкенте.