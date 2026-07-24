Как казахстанскому школьнику попасть в олимпийский резерв страны

Каждый третий школьник в Казахстане принимает участие в интеллектуальных соревнованиях, а только на школьном этапе республиканской олимпиады в текущем учебном году свои знания проверили более 320 тысяч старшеклассников. Подробности на пресс-конференции в СЦК сообщил директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Давлет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Тимура Давлета, в Казахстане создана система работы с одаренными школьниками. Она строится по принципу: «выявление — отбор — подготовка — поддержка — развитие».

— Сегодня каждый третий школьник Казахстана принимает участие в различных интеллектуальных соревнованиях. Это свидетельствует о широком олимпиадном движении и его важной роли в выявлении талантливой молодежи. К слову, в текущем учебном году только на школьном этапе республиканской олимпиады приняли участие более 320 тысяч старшеклассников. Это первый уровень масштабной системы отбора, который позволяет выявлять способных и мотивированных учащихся на раннем этапе, — сказал спикер.

По словам Тимура Давлета, подготовка участников международных олимпиад является одним из ключевых направлений работы с одаренными детьми. Попас ть в олимпийский резерв страны можно, пройдя все перечисленные этапы.

— Отбор в национальные сборные Казахстана представляет собой многоуровневую систему. Первый этап — школьный уровень, где выявляются учащиеся, проявляющие способности и интерес к определенным предметным направлениям. Второй этап — районный и городской уровни, на которых определяются сильнейшие участники среди образовательных организаций. Третий этап — областной уровень, где школьники представляют свои регионы и соревнуются за право участия в республиканском этапе. Четвертый этап — республиканская олимпиада, по итогам которой формируется олимпийский резерв страны, — отметил Тимур Давлет.

Он также добавил, что после формирования олимпийского резерва начинается специализированная подготовка кандидатов в национальные команды.

Ранее сообщалось, что в 2025–2026 учебном году школьники из Казахстана приняли участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах. По их итогам они завоевали 1 059 медалей и 57 специальных наград. О том, как получить 6,5 млн теңге за золото и каким образом в Казахстане награждают победителей школьных олимпиад, читайте в материале.