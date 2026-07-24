6,5 млн теңге за золото: как в Казахстане награждают победителей школьных олимпиад

С 2022 года победителям и призерам международных предметных олимпиад, а также подготовившим их педагогам выплачиваются единовременные денежные премии. Подробности работы сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова в ходе круглого стола в СЦК, передает агентство Kazinform.

По словам вице-министра просвещения, в Казахстане продолжается системная работа по поддержке талантливой молодежи. Сегодня наша страна входит в число немногих государств, которые на государственном уровне поощряют победителей международных олимпиад.

— Обладателям золотых медалей выплачивается единовременная премия в размере до 1500 МРП (6 млн 487,5 тыс. теңге), серебряных — до 1000 МРП (4 млн 325 тыс. теңге), бронзовых — до 500 МРП (2 млн 162,5 тыс. теңге). Государственная поддержка оказывается не только школьникам, но и педагогам, которые их подготовили. В 2025 году Глава государства впервые наградил 24 учителей, подготовивших победителей международных олимпиад, орденом «Құрмет», медалями «Шапағат» и «Ерен еңбегі үшін». Кроме того, наставники получили денежные премии в размере от 8,5 до 26,5 должностного оклада, — сказала спикер.

Фото: Служба центральных коммуникаций

По ее словам, в 2025 году победителям международных олимпиад и подготовившим их педагогам выплачены государственные единовременные премии на общую сумму 101,7 млн теңге.

Кроме того, победители международных олимпиад получили возможность обучаться в казахстанских вузах по государственным образовательным грантам, а также продолжить обучение за рубежом по международной стипендии «Болашак». Также с этого года введен механизм выплаты государственных единовременных денежных премий победителям международных научных соревнований и подготовившим их педагогам.

Ранее сообщалось, что победителям международных олимпиад в Казахстане будут платить до 6,5 млн теңге.