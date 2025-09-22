РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:21, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанским школьникам выплатили свыше 100 млн тенге за победы на олимпиадах

    В 2024-2025 учебном году казахстанские школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах и завоевали 1006 медалей, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Казахстанские школьники победили на Международной олимпиаде по экономике в Греции
    Фото: Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике

    Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на брифинге в СЦК. 

    — В 2024-2025 учебном году 1720 казахстанских школьников приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах и завоевали 1006 медалей. Среди них: 193 золотых, 349 серебряных и 464 бронзовых. То есть каждый второй участник стал призером, — сказал Каныбек Жумашев.

    В том числе казахстанские школьники завоевали 27 наград на семи самых престижных олимпиадах мира — 4 золотые, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей, что выше прошлогоднего показателя.

    Кроме того, Казахстан занимает лидирующие позиции в международных рейтингах. Сборная страны стала абсолютным чемпионом Международной научной физической олимпиады (ISPhO), заняла 2-е место в командном зачете Международной географической олимпиады (IGeO), вошла в тройку лучших на Балканской математической олимпиаде и трижды стала победителем мирового чемпионата по робототехнике First Global Challenge.

    Спикер также напомнил о том, что с 2022 года по поручению Президента победителям международных олимпиад назначаются денежные премии: за золотую медаль — до 1500 МРП, за серебряную — до 1000 МРП, за бронзовую — до 500 МРП.

    В 2025 году победителям олимпиад и их наставникам была выплачена разовая премия на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.

    Ранее в министерстве просвещения РК рассказали о результативности проекта «Досбол Like».

