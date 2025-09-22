Возврат сельхозугодий в ВКО идет активно не во всех районах

С 24 июля в управление земельных отношений области поступили материалы по 56,6 тыс. гектаров. Подавляющее большинство из них — пастбища (53,8 тыс. га), остальная часть — пашня (2,8 тыс. га).

— Сегодня ключевую роль играют изменения в законодательстве. С 2024 года пастбища нельзя напрямую передавать населению. Их использование должно происходить исключительно в рамках планов управления, — подчеркнула глава управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис.

По плану этого года в государственную собственность должно вернуться 120 тыс. гектаров. Пока освоено две трети — 80,3 тыс. га, что составляет 67%.

Но цифры в районах отличаются кардинально. Если Алтай, Зайсан, Катон-Карагай, Курчум, Тарбагатай, Улан, Улкен Нарын и Шемонаиха показывают высокую активность, то в Самарском районе удалось вернуть лишь 10% (1,4 тыс. га), а в Маркакольском — около трети (4 тыс. га).

Эксперты отмечают: темпы возврата напрямую влияют на возможности сельхозпроизводства. Чем дольше земля простаивает, тем труднее вернуть её в оборот.

Напомним, ранее в регионе уже фиксировались нарушения в сфере недропользования, что вызвало дополнительное внимание к вопросам рационального использования природных ресурсов.