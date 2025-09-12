Возврат активов: в области Улытау строится школа на 80 мест
Общая стоимость проекта составляет 1,4 млрд тенге. В настоящее время возведены два этажа здания, ведутся работы по перекрытию крыши, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.
В городе Каражал области Улытау за счет возвращенных государству средств возводится школа на 80 мест.
Двери и окна уже заказаны, необходимых материалов достаточно. Образовательный объект будет расположен в микрорайоне «Вокзал» города.
Благоустройство территории школы проводится параллельно со строительством. Срок завершения объекта — ноябрь 2025 года.
Напомним, в рамках исполнения поручения Главы государства по реализации социально значимых проектов Правительство в начале года выделило из Специального государственного фонда свыше 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в городе Каражал области Улытау.
