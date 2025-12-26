РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:14, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Возврат активов: питьевой водой обеспечили 500 жителей района в области Жетысу

    Жители села Умтыл области Жетысу обеспечены питьевой водой за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Возврат активов: питьевой водой обеспечили 500 жителей района в области Жетысу
    Фото: прокуратура области Жетысу

    В селе Умтыл Каратальского района области Жетысу состоялось открытие системы централизованного водоснабжения, построенной за счет средств возвращенных государству органами прокуратуры.

    В церемонии открытия приняли участие прокурор и аким района, представители общественности, старейшины и почётные жители села.

    В результате реализации проекта централизованным водоснабжением полностью обеспечены 500 жителей района.

    Ввод в строй данного объекта значительно повысило качество жизни граждан, устраняя необходимость в использовании привозной воды.

    На сегодня в области реализуются 27 социальных проектов в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства.

    Реализация проектов находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

    Ранее новый медпункт открыли в селе в Актюбинской области на возвращенные активы.

    Теги:
    Возврат активов Регионы Казахстана Область Жетысу Вода Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают