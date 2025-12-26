Возврат активов: питьевой водой обеспечили 500 жителей района в области Жетысу
Жители села Умтыл области Жетысу обеспечены питьевой водой за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
В селе Умтыл Каратальского района области Жетысу состоялось открытие системы централизованного водоснабжения, построенной за счет средств возвращенных государству органами прокуратуры.
В церемонии открытия приняли участие прокурор и аким района, представители общественности, старейшины и почётные жители села.
В результате реализации проекта централизованным водоснабжением полностью обеспечены 500 жителей района.
Ввод в строй данного объекта значительно повысило качество жизни граждан, устраняя необходимость в использовании привозной воды.
На сегодня в области реализуются 27 социальных проектов в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства.
Реализация проектов находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
Ранее новый медпункт открыли в селе в Актюбинской области на возвращенные активы.