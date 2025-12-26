Возврат активов: питьевой водой обеспечили 500 жителей района в области Жетысу

В селе Умтыл Каратальского района области Жетысу состоялось открытие системы централизованного водоснабжения, построенной за счет средств возвращенных государству органами прокуратуры.

В церемонии открытия приняли участие прокурор и аким района, представители общественности, старейшины и почётные жители села.

В результате реализации проекта централизованным водоснабжением полностью обеспечены 500 жителей района.

Ввод в строй данного объекта значительно повысило качество жизни граждан, устраняя необходимость в использовании привозной воды.

На сегодня в области реализуются 27 социальных проектов в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства.

Реализация проектов находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

Ранее новый медпункт открыли в селе в Актюбинской области на возвращенные активы.