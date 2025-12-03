Новый медпункт открыли в селе в Актюбинской области на возвращенные активы

В целях реализации данного направления и исполнения поручения Президента по развитию социальной инфраструктуры в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области открыли новый медицинский пункт.

Объект построен в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Его общая стоимость — 132 млн тенге, из которых 65 млн тенге выделено Правительством из Специального государственного фонда.

Новое здание площадью более 150 кв. м рассчитано на 25 посещений в смену. Ввод медпункта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной и своевременной помощью более 300 жителей села. Объект оснащен современным оборудованием.

Особое внимание при строительстве уделено инклюзивности для свободного доступа маломобильных групп населения.

Открытие медобъекта повысит доступность первичной медико-санитарной помощи для сельского населения, а также улучшит условия труда медицинских работников.

Всего в Актюбинской области за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодня 5 объектов введены в эксплуатацию, строительство шести продолжается.

Работа по развитию медицины за счет возвращенных активов ведется по всей стране. За 2024–2025 годы из средств Специального государственного фонда на строительство и модернизацию объектов здравоохранения направлено 144,2 млрд тенге. Масштабное обновление инфраструктуры позволило расширить охват сельских жителей доступом к качественным медицинским услугам и обследованиям без необходимости выезда в город.

В целом за 2022–2025 годы в рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сельской местности построено 813 медицинских учреждений, 620 из которых — объекты первичной медико-санитарной помощи. В частности, в 2024 году введено в эксплуатацию 392 объекта, а в 2025 году запланирован запуск еще 188.

Развитие сети современных межрайонных больниц и ПМСП напрямую улучшило показатели здоровья нации. Так, раннее выявление онкологических заболеваний выросло на 3,5%, составив 32,6%, причем более 60% случаев диагностируются на начальных стадиях. Функционирование 83 инсультных центров, из которых 23 расположены при районных больницах, позволило увеличить долю тромболизиса до 6%. Кроме того, открытие новых специализированных центров значительно повысило доступность реабилитационной помощи для детей.

Комплексные меры по улучшению медицинской инфраструктуры и качества услуг положительно отразились на ожидаемой продолжительности жизни сельских жителей, которая по итогам 2024 года достигла 74,2 лет.

Ранее Правительство на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области направило 9,6 млрд тенге. Средства выделены из Специального государственного фонда.