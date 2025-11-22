9,6 млрд тенге возвращенных активов выделено на СЭЗ Qyzyljar в СКО

— В СЭЗ Qyzyljar на сегодня зарегистрировано свыше 20 участников с общим объемом заявленных инвестиций 317,1 млрд тенге, что позволит создать порядка 4 тыс. постоянных рабочих мест. Из них уже запущены пять проектов на 28,4 млрд тенге. На предприятиях создано порядка 700 новых рабочих мест, — говорися в сообщении Правительства.

Строительство новой инфраструктуры и инженерных коммуникаций за счет выделенных средств ускорит запуск еще 16 инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики, таких как пищевая промышленность, машиностроение, АПК и другие, отмеили в Кабмине. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, планируется создание свыше 3 тыс. постоянных рабочих мест.

Фото: Правительство РК

В настоящее время на территории СЭЗ уже завершены работы по водоснабжению и ливневой канализации. Начато строительство железнодорожных путей для субзоны № 3. Одновременно ведется прокладка разводящих сетей теплоснабжения, строительство дорог, дренажной системы, линий связи и благоустройство территории.

— Запуск новых производств повысит промышленный потенциал и инвестиционную привлекательность региона, способствуя дальнейшему социально-экономическому развитию Северо-Казахстанской области, — заявили в Правительстве.

Фото: Правительство РК

Ранее сообщалось, что территория еще одной СЭЗ «Морпорт Актау» увеличилась до 4,4 тысячи гектаров.