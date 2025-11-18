Территория СЭЗ «Морпорт Актау» увеличилась до 4,4 тысячи гектаров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил развивать потенциал СЭЗ «Морпорт Актау» для привлечения большего количества отечественных и иностранных инвесторов в регион. В этой связи перед областным акиматом совместно с Правительством была поставлена задача обеспечить принятие нормативно-правовых актов по расширению территории экономической зоны и утверждению перечня приоритетных видов деятельности, сообщает Центр общественных коммуникаций.

По инициативе акима Мангистауской области в данном направлении проведена комплексная работа.

– В дальнейшем территория СЭЗ «Морпорт Актау» продолжит расширяться. Уже начаты работы по включению в состав зоны специальных земельных участков в Мунайлинском районе, завода по судостроению КаспийЕРСАЙ и курортной зоны Кендерли для реализации инвестиционных проектов. После присоединения этих территорий общая площадь СЭЗ достигнет примерно 21 тысячи гектаров. Это создаст широкие возможности для привлечения новых инвестиций и развития новых отраслей экономики региона, – отметил председатель правления АО «СЭЗ Морпорт Актау» Мубарак Тулегенов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Еще одним важным шагом стало расширение перечня приоритетных видов деятельности: вместо прежних 24 направлений теперь утверждено 45. Среди них – строительство, благоустройство, туризм, санаторно-курортные услуги, производство текстильных изделий, водоочистка, ремонт морских и воздушных судов, транспортные услуги и различные виды производства.

СЭЗ «Морпорт Актау» была создана в 2002 году по Указу Президента и с тех пор стала важным центром развития Мангистауской области, а также надежным мостом между Центральной Азией и мировыми рынками.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В 2024 году по инициативе областного акимата и при поддержке Правительства срок деятельности зоны был продлен до 31 декабря 2052 года. Это открывает широкие перспективы для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Главным преимуществом СЭЗ является предоставление предпринимателям широкого спектра льгот. Инвесторы, реализующие проекты на территории зоны, освобождаются от уплаты корпоративного подоходного, имущественного и земельного налогов, а также от НДС и таможенных пошлин на импорт. Кроме того, им оказывается полное административное и техническое сопровождение.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Сегодня на территории экономической зоны успешно работают не только отечественные компании, но и предприятия из Италии, Турции, Германии, Азербайджана, Китая и Сингапура.