Возрождение Туркестана: Нурсултан Назарбаев предрёк городу быстрый рост населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения. Он призвал привлекать в город ещё больше туристов и предрёк Туркестану быстрый рост населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодняшний Туркестан - это не тот город, что был всего несколько лет назад. Благодаря изменению его статуса по инициативе Елбасы и принятию отдельной программы по его развитию, Туркестан очень сильно преобразился, превратившись в жемчужину Южного Казахстана. Темпы строительства и возрождения, пожалуй, одного из самых исторических городов нашей страны впечатляют. Здесь всего за пару лет построено свыше 250 объектов и это еще не предел. Город продолжит бурно застраиваться до 2025 года.

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Туркестанскую область и ознакомился с ходом строительных работ в областном центре, открыл ряд новых объектов и поделился планами по дальнейшему развитию города.

Сразу же после прибытия в Туркестан Нурсултан Назарбаев посетил парк Первого Президента, общая площадь которого составляет 38 га. Этот парк является новой достопримечательностью города.

Он состоит из красивой входной арки, здесь имеются аллеи с перголами, фонтаны, водопад. На центральной площади парка расположился водный комплекс со скульптурой «Семь граней великой Степи». Здесь также имеются детские игровые площадки, вело-беговая дорожка, рестораны.

Позже Первый Президент Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса, посвященного Казахскому ханству.

Комплекс расположился на территории в 0,85 га. Стоимость проекта - 1,9 млрд тенге. На барельефе объекта выгравированы известные изречения казахских биев, мыслителей. Также на нем обозначены имена 21-го казахского хана и годы их правления. Кроме того, здесь на гранитных плитках высечены имена известных казахскому народу личностей.

График Первого Президента Казахстан в этот день был очень насыщенным, он посетил еще ряд новых объектов, которые были построены в городе.

Это ботанический сад «Яссы», общая площадь которого превышает 7 гектаров. Сад украшает декоративный водоем.

Елбасы принял участие в церемонии открытия этноаула в Туркестане. Функционирующий интерактивный этноаул расположен в буферной зоне культурного заповедника «Әзірет Сұлтан» напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссави. Площадь объекта составляет 16 000 квадратных метров.

Структурно этноаул состоит из входной зоны оформленной клумбами и газонами, а также малыми архитектурными формами, торгового ряда; деревянного помоста для выступлений в виде повозки; беседок для топчанов. Здесь также имеются качели алтыбакан, юрты различного размера; скульптурная композиция «Табун»; древний колодец; стрелковый тир для лучников; - Улица ремесленников с пятью тематическими мастерскими и многое другое.

В этот день Первый Президент Казахстана также побывал на открытии музыкально-драматического театра.

В этом театре свое актерское мастерство смогут продемонстрировать не только казахстанские, но и известные зарубежные актеры. По словам главного директора театра Айнур Копбасаровой, в культурном учреждении в штатном режиме смогут работать 190 человек. Сейчас ведется набор актеров. В их числе есть режиссеры, композиторы, менеджеры с опытом работы в Дубае и Москве.

Также Елбасы посетил Туркестанскую областную научно-универсальную библиотеку «Farab». Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатами работы лаборатории цифрового производства «FabLab», а также осмотрел зал редких книг и манускриптов.

Отметим, что областная библиотека «Farab» имеет фонд в более 480 тысяч книг.

Здесь немало редких книг. Площадь библиотеки составляет 2 600 кв. м. Здание состоит из трех этажей.

Нурсултан Назарбаев ознакомился и с работой величественного туристического комплекса «Караван-Сарай», посетил летающий театр «Алтын Самұрық», посмотрел конное представление «Қыз қуу» и театрализованное водное шоу.

«Караван-Сарай» - уникальный комплекс, который включает два концептуальных отеля, торговый центр, сочетающий современное и традиционное, фуд-корт и заведения. На территории комплекса для гостей доступны развлечения, позволяющие открыть для себя казахстанскую культуру.

На пресс-конференции Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы представителей СМИ. Елбасы выразил удовлетворение проведенной работой и отметил в этом особую роль акимата.

«Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что вся архитектура города основана на древнетюркской и современной архитектуре.

«Это будет уникальным местом не только для Казахстана, а для всех. Один этот Караван-сарай чего стоит и все остальные парки, объекты. Сейчас едешь и как будто совсем в другом мире, в другом городе, которого не было. Поэтому я поздравляю всех туркестанцев с этим замечательным подарком государства вам. Ваш подарок государству - это единство, сплоченность и труд ради нашей Родины. Желаю всего самого доброго!» - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана добавил, что вся эта работа проводится, в том числе, и для развития туризма.

«Чем больше будет туристов, тем больше будет доход города от туризма. Многие страны половину своего дохода получают от туризма. Эти деньги будут идти на развитие. Еще больше и больше мы будем готовиться принимать столько туристов, сколько сюда захотят (приехать)», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы поделился планами по дальнейшему развитию Туркестана.

«Я этот город посещаю каждый год в последние более 30 лет. Ранее ничего такого не делалось. Сейчас, к примеру, человек, посетивший в прошлом году этот город, сегодня уже не узнает его. Здесь все меняется каждый месяц, каждый год. Приезжающие в нашу столицу всегда удивляются, что если не приезжают месяц в город, то потом его не узнать. Этот город еще быстрее строится», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, Туркестан развивается даже быстрее столицы.

«И вправду, столько средств, столько внимания никогда не уделялось городу Туркестану с многовековой историей. До этого я мечтал в год празднования 1500-летия Туркестана возродить город. Однако в то время у нас не было такой возможности. За это время было создано наше государство. Мы были заняты укреплением и продвижением Казахстана в мире. Теперь пришло время, в июне 2018 года я подписал Указ и выделил Шымкент как город с миллионным населением. До конца 2018 года мы занимались организационными и подготовительными работами. Я собрал всех состоятельных людей Казахстана, дал поручение государству, акимату. Подготовили программу. Вот так вот с создания Туркестанской области не прошло и трех лет. За 2018-2020 годы мы построили 257 объектов. Вы сами видите. Разве можно сравнить то и нынешнее времена? Это как небо и земля. Достижение Казахстана за 30 лет - как небо и земля», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что строительство и возрождение Туркестана можно сравнить с возведением нашей столицы.

«Возрождение и строительство города в густонаселенном, сохранившем наши национальные традиции и культуру регионе, делается, прежде всего, для народа. Во-вторых, для трудоустройства населения, для возрождения нашей культуры, для представления Казахстана всему миру. Кроме того, после выделения Туркестанской области свое развитие получил город Шымкент. Бюджет города Шымкента за три года вырос в три раза. Строительство домов увеличилось в два раза. Если говорить о Туркестане, то еще предстоит большая работа. Конечно, это незабываемое событие для жителей южного региона. Люди, которые были рядом со мной на заре независимости, никогда не забудут этого. Никем не забудется проведенная работа по строительству столицы. Возрождение города Туркестана тоже незабываемое событие», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы напомнил, что Туркестан объявлен духовной столицей тюркского мира.

«Мы впервые построили аэропорт мирового уровня в Туркестане. Скоро из Стамбула прибудут сюда два рейса, а потом они будут прибывать из Ташкента, Ашхабада, Бишкека. Будут увеличиваться рейсы и добавляться международные сообщения поездов. Тогда увеличится и число туристов. Активизируется работа, откроются рабочие места для молодежи, увеличатся возможности. Здесь будет построен университет для обслуживания туристов. В Туркестане построен театр международного уровня. Такая работа, о которой мы даже не думали, сейчас реализуется. Мы должны радоваться этому. Это все является посвящением 30-летию независимости. Мы так развиваем наш независимый Казахстан и воплощаем в жизнь мечту наших предков. Пусть укрепляется наше единство. Только сплотившись, мы все победим», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Елбасы добавил, что к 2025 году Туркестан станет еще больше и краше. На сегодня население города составляет 200 тысяч человек, к 2025 году по планам оно должно вырасти до более 300 тысяч человек.