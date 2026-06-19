Возрождение легендарного апорта: к 2027 году в Казахстане заложат еще 100 га садов

До 2027 года в Казахстане дополнительно высадят 100 гектаров яблонь сорта Апорт, доведя общую площадь новых насаждений до 110 гектаров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства, передает Kazinform.

В Казахстане продолжается реализация Дорожной карты по возрождению садов Апорта, осуществляемая Минсельхозом совместно с Управлением делами Президента РК.

— Основой для масштабного возрождения сорта стали многолетние фундаментальные исследования казахстанских ученых. В период с 2006 по 2011 годы специалисты Казахского НИИ плодоводства и виноградарства совместно с Казахским НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева провели экспедиционные работы по изучению яблони Сиверса и Апорта. В результате на территории Жонгар-Алатауского и Иле-Алатауского ГНПП (Государственного национального природного парка) в популяциях дикой яблони было собрано 30 форм. Отобранные клоны Апорта были оздоровлены от вирусных заболеваний в условиях in vitro. На основе молекулярного анализа исследователи определили 11 сорто-подвойных комбинаций с совпадающими ДНК-профилями, из которых были получены саженцы, — сообщает Минсельхоз.

Фото: МСХ РК

В ведомстве пояснили, что из полученных саженцев в 2015 году в Помологическом саду на участке площадью 5 га был заложен экспериментальный сад, которые в 2022 году дал свой первый урожай. Важнейшим достижением этого этапа стало выявление с помощью ДНК-анализа особых форм яблони Сиверса, обладающих природными генами устойчивости к главным угрозам — бактериальному ожогу и парше.

Также, в 2025 году в Талгарском региональном филиале Института был заложен сад площадью 10 га. Сейчас специалисты ведут усиленную подготовку качественного посадочного материала для высадки яблонь на запланированной площади в 100 га.

— Высокий статус и уникальность казахстанского яблока признаны и на глобальном уровне. Бренд «Апорт» официально предложен в качестве приоритетной культуры Казахстана в рамках авторитетной международной инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Одно государство — одна приоритетная культура», — отметили в Минсельхозе.

Как в Казахстане возрождают легендарный апорт - читайте здесь.