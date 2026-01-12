Возобновлен прием теоретического экзамена на получение прав в СпецЦОНе Кокшетау

По информации госкорпорации, возобновлена работа кабинета для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения в специализированном ЦОНе города Кокшетау по адресу: ул. Ауэзова, 189А.

Как отметил исполняющий обязанности директора филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Акмолинской области Шоқан Әбділман, для обеспечения комфортного обслуживания и исключения очередей, посещение СпецЦОНа требует предварительного бронирования.

— Запись на экзамен теперь осуществляется преимущественно через мобильное приложение «ЦОН» (доступно в App Store и Google Play). Это позволяет пройти биометрическую идентификацию и закрепить за собой точное время экзамена. Бронирование очереди также доступно на официальном ресурсе gov4c.kz и портале eGov.kz. При бронировании на сайте необходимо выбрать регион (Акмолинская область), город Кокшетау, нужный отдел и цель визита, — добавили в госкорпорации.

Напомним, ранее сообщалось, что акмолинцы не могли временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау. В филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области объясняли это временной недоступностью инфраструктуры. Также сообщалось о задержании сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области. По указанному факту сотрудниками КНБ РК проводилось досудебное расследование.