РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Возобновлен прием теоретического экзамена на получение прав в СпецЦОНе Кокшетау

    Об этом сообщили в пресс-службе филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    водительские права
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По информации госкорпорации, возобновлена работа кабинета для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения в специализированном ЦОНе города Кокшетау по адресу: ул. Ауэзова, 189А.

    Как отметил исполняющий обязанности директора филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Акмолинской области Шоқан Әбділман, для обеспечения комфортного обслуживания и исключения очередей, посещение СпецЦОНа требует предварительного бронирования.

    — Запись на экзамен теперь осуществляется преимущественно через мобильное приложение «ЦОН» (доступно в App Store и Google Play). Это позволяет пройти биометрическую идентификацию и закрепить за собой точное время экзамена. Бронирование очереди также доступно на официальном ресурсе gov4c.kz и портале eGov.kz. При бронировании на сайте необходимо выбрать регион (Акмолинская область), город Кокшетау, нужный отдел и цель визита, — добавили в госкорпорации. 

    Напомним, ранее сообщалось, что акмолинцы не могли временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау. В филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области объясняли это временной недоступностью инфраструктуры. Также сообщалось о задержании сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области. По указанному факту сотрудниками КНБ РК проводилось досудебное расследование.

     

    Теги:
    ЦОН Сфера услуг Кокшетау Цифровизация Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают