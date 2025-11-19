Акмолинцы не могут временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау

Акмолинцы, желающие сдать экзамены на получение водительского удостоверения, временно не могут сделать это в областном центре. Вместо этого им советуют или подождать, или съездить в ближайший автоцон, например, в Астану.

Желающие сдать экзамен получили сообщение, из которого следует, что с 15 ноября временно приостановлено проведение теоретического и практического экзаменов в Специализированном ЦОН г. Кокшетау.

— Ограничение связано с временной недоступностью инфраструктуры, необходимой для оказания государственной услуги. В связи с этим проведение экзаменов, а также бронирование новых дат временно недоступны. Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

Как прокомментировали ситуацию в филиале НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по Акмолинской области, в случае если по техническим или организационным причинам прием экзаменов не представляется возможным, приходит SMS-уведомление о переносе или отмене бронирования.

— При возобновлении приема услугополучателям также направляется SMS-оповещение. Напомним, что услуга оказывается экстерриториально и при желании за ее получением можно обратиться в любой ближайший спецЦОН, — отметили в ведомстве.

В филиале добавили, что прием теоретического и практического экзаменов осуществляется на бесплатной основе. После успешного прохождения экзаменов услугополучатель подает документы на оформление водительского удостоверения и оплачивает госпошлину непосредственно за изготовление водительского удостоверения. И в случае отмены оплаченного пробного практического экзамена, вся сумма возвращается услугополучателю в установленном порядке.

Предположительно прием экзаменов может быть возобновлен до 24-го ноября, пообещали специалисты.

Между тем, некоторые акмолинцы связали случившееся с задержанием на минувшей неделе сотрудников СпецЦона в городе Кокшетау.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецЦОНа Алматы помогали регистрировать авто без уплаты сбора.