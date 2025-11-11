Сотрудники спецЦОНа Алматы помогали регистрировать авто без уплаты сбора

Расследование установило, что в течение трех лет группа лиц при содействии сотрудников спецЦОНа обеспечивала фиктивную постановку автомобилей на учет, обходя уплату сборов за первичную регистрацию.

Организаторы действовали через посредников, которые подыскивали владельцев машин, желавших избежать налоговых платежей. Для прикрытия противоправных действий использовались подставные лица, на которых оформлялись документы и регистрационные записи.

Сотрудники спецЦОНа, имея доступ к информационной системе, вносили ложные сведения, что позволяло проводить незаконную регистрацию. В результате на учет было поставлено 132 автомобиля, а ущерб государству превысил 1,2 млрд тенге.

Во время следствия добровольно возмещено 273 млн тенге.

Суд признал трех участников схемы виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4,5 лет. Также конфискованы 7 автомобилей, приобретенных на преступные доходы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦОНа выдавали мигрантам поддельные документы.