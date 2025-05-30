Сотрудники ЦОН выдавали мигрантам поддельные документы

По информации ведомства, более 2,5 тыс. иностранцев превысили установленные сроки нахождения в стране, 862 мигранта работали без оформления документов, выявлено 499 случаев незаконного найма иностранной рабочей силы, более трех тысяч казахстанцев не сообщили органам власти о проживании у себя иностранцев.

По итогам мероприятия 678 иностранных граждан депортированы из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.

Кроме того, три сотрудника ЦОН в Алматинской области оформляли фиктивные документы для мигрантов.

Возбуждены уголовные дела.