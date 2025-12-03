Задержание сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области подтвердили в КНБ

Редакцией агентства Kazinform был направлен официальный запрос в Комитет национальной безопасности РК касательно информации о задержании сразу семи сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области.

— Сообщаем, что по указанному факту КНБ проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — следует из официального ответа КНБ РК редакции.

Напомним, ранее сообщалось, что после этого инцидента акмолинцы не могли временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау. Как пояснили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области, ситуация связана с временной недоступностью инфраструктуры.