    11:28, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Задержание сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области подтвердили в КНБ

    На сегодня по указанному факту сотрудниками КНБ РК проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Редакцией агентства Kazinform был направлен официальный запрос в Комитет национальной безопасности РК касательно информации о задержании сразу семи сотрудников спецЦОНа в Акмолинской области.

    — Сообщаем, что по указанному факту КНБ проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — следует из официального ответа КНБ РК редакции.

    Напомним, ранее сообщалось, что после этого инцидента акмолинцы не могли временно сдать экзамен на получение прав в Кокшетау. Как пояснили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области, ситуация связана с временной недоступностью инфраструктуры. 

    Теги:
    ЦОН Регионы Казахстана Правительство для граждан КНБ Задержания Досудебное расследование Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
