    Возможные площадки для строительства нового аэропорта Астаны назвали в акимате

    В акимате Астаны назвали три перспективных участка для строительства второго аэропорта столицы по поручению Президента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об этом в кулуарах совместного заседания палат Парламента сообщил заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев.

    — Направления Косшы, Карагандинская трасса, Павлодарская трасса. Несколько направлений. Экспертная группа работы ведет, — отметил он.

    Напомним, в 2025 году на совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай строительства дополнительного аэропорта.

    Адия Абубакир
