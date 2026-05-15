Возможные площадки для строительства нового аэропорта Астаны назвали в акимате

В акимате Астаны назвали три перспективных участка для строительства второго аэропорта столицы по поручению Президента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах совместного заседания палат Парламента сообщил заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев.

— Направления Косшы, Карагандинская трасса, Павлодарская трасса. Несколько направлений. Экспертная группа работы ведет, — отметил он.

Напомним, в 2025 году на совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай строительства дополнительного аэропорта.