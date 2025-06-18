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    11:32, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Возможна ли амнистия для брата Бишимбаева

    Министр внутренних дел РК Ержан Саденов прокомментировал возможность досрочного освобождения брата Куандыка Бишимбаева - Бахытжана Байжанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
    Фото: Верховный суд РК

    В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, может ли Бахытжан Байжанов попасть под амнистию и выйти на свободу досрочно.

    Глава МВД отметил, что решение о досрочном освобождении принимает суд.

    - Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева - пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание подать ходатайство на освобождение, то, конечно, суд будет рассматривать, - сказал министр.

    Напомним, Мажилис в двух чтениях принял закон об амнистии к 30-летию Конституции.

    Кого она коснется, можно прочитать по ссылке.

    Попадет ли под амнистию Куандык Бишимбаев, рассказал депутат Абзал Куспан.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Суды Дело Бишимбаева
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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