Возможна ли амнистия для брата Бишимбаева

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, может ли Бахытжан Байжанов попасть под амнистию и выйти на свободу досрочно.

Глава МВД отметил, что решение о досрочном освобождении принимает суд.

- Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева - пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание подать ходатайство на освобождение, то, конечно, суд будет рассматривать, - сказал министр.

Напомним, Мажилис в двух чтениях принял закон об амнистии к 30-летию Конституции.

Кого она коснется, можно прочитать по ссылке.

Попадет ли под амнистию Куандык Бишимбаев, рассказал депутат Абзал Куспан.