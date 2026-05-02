Возможен поджог: газовые баллоны взорвались при пожаре в Кокшетау

Разрыв двух газовых баллонов произошел во время пожара в Кокшетау, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в областном центре Акмолинской области произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Тушение осложнялось разрывом двух газовых баллонов, произошедшим до прибытия пожарных подразделений, что способствовало интенсивному распространению огня.

Пожар был ликвидирован в течение 40 минут с момента поступления вызова. В ходе тушения вынесены ещё два газовых баллона.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — поджог.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Тогда сообщалось о гибели шести человек. Позже число жертв выросло до девяти. Еще позже скончались еще двое пострадавших, находившихся в реанимации.