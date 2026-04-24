Как выглядит «Центр плова» в Щучинске спустя два месяца после пожара

«Центр плова Loft» сегодня

Сегодня с первого взгляда и не определить, что недавно здесь произошла настоящая трагедия. Так на данный момент выглядит кафе «Центр плова Loft» города Щучинска, о котором пару месяцев назад говорил весь Казахстан.

Тогда соцсети пестрели яркими снимками разрушенных стеклянных витрин и обуглившейся недоеденной еды на столах. Сегодня двери кафе со всех сторон закрыты и опечатаны.

Развороченные стены обшиты железным листом и сверху обтянуты баннером. Однако в просветы все еще видно копоть от произошедшего пожара. Напоминает о случившемся и сгоревшая крыша.

Пока ведется следствие, здание будет опечатано. Никаких работ на месте не проводится.

«Нам просто повезло…»

С момента пожара прошло два месяца. Однако для жителей дома по адресу Ломоносова, 6, все было как вчера: именно к этому дому вплотную пристроено кафе, в котором и произошла трагедия.

Жительница пятиэтажки Яна Погоняйлова вспоминает страшные картины произошедшего всякий раз, когда проходит мимо опечатанного здания кафе.

— Мы сидели дома в том момент, когда все произошло. И вдруг нас страшно тряхануло, хотя мы живем в четвертом подъезде. Сразу выглянули в окно. На место приехали пожарные, полиция. Когда начали тушить, жильцов первого и второго этажей первого подъезда эвакуировали. Наверное, тут виноваты все: и хозяева, не соблюдавшие правила, и те, кто давал допуск, и те, кто должен был периодически проверять заведение, — отметила Яна.

Централизованного газоснабжения в Щучинске нет. Поэтому даже жители дома используют или электроплиты, или газовые баллоны. Так живет практически весь город.

— Говорят, что по технике безопасности там должны быть электроплиты, но по факту там были газбаллоны. Централизованного газоснабжения у нас в городе нет, но у людей всегда есть выбор, что использовать — газбаллон или плиту. У нас дома, к примеру, стоит электроплитка. На самом деле кафе было классное, но если его восстанавливать, то только на условиях, чтобы все было безопасно как для сотрудников, так и для посетителей, — добавляет соседка Яны по дому Тамара.

Жительница второго подъезда Татьяна Смирнова считает, что им просто повезло, так как пожарные успели вовремя вынести из огня оставшиеся газовые и кислородные баллоны.

— Нас хорошо так тряхануло. Я оделась и вышла во двор. Смотрю — все выбегают, орут, снимают. На минуту показалось, что нужно срочно хватать документы и бежать из дома. Увидела пламя из-под крыши кафе. Обошла с другой стороны — зрелище было страшное. Нам просто повезло, что удар прошел параллельно дому, а не в первый подъезд, тогда дом бы завалился. Там ведь были еще кислородные баллоны, и хорошо, что их успели вытащить пожарные, иначе разнесло бы полдома. Тем более, рядом находится огромная трансформаторная станция. Владельцы бизнеса должны нести ответственность за безопасность людей. Или они должны нанимать тех, кто будет относиться к этому ответственно, — добавила Татьяна.

Им оставалось два часа до завершения смены

Житель города Щучинска Сергей Абузаров потерял в огне сразу двух сестер: родную и двоюродную. До окончания смены женщинам оставалось всего два часа.

— Сестра сама из деревни, там жила. Приезжала на работу и всегда останавливалась у меня. Я живу прям рядом с кафе. В тот день они ушли на работу. И вдруг я вижу в соцсетях видео и понимаю, что горит как раз наше кафе. Обе мои сестры оказались среди погибших в первой пятерке. По травмам, я так понял, их отшвырнуло ударной волной, а после они задохнулись угарным газом, — рассказал редакции Сергей.

Мужчина признается, что не раз приходил к сестрам на работу и замечал, что они готовили на газовом оборудовании. Про себя думал, что по технике пожарной безопасности этого быть не должно, но такого исхода не ожидал.

Как и было обещано, семьям погибших оказали помощь и акимат, и сам «Центр плова». Однако у каждой из женщин остались дети. У одной уже большие, у второй дочь-студентка и сын-школьник.

— Все родственники погибших, думаю, согласятся со мной: мы не хотим, чтобы это кафе было восстановлено. Прошло уже более 40 дней, как нет моих сестер. И вроде бы смирился, не вернешь ведь людей, но от воспоминаний никуда не деться. Идешь в тот же магазин по соседству, даже за водой — и не хочешь смотреть в сторону этого здания. Вся картина перед глазами. Надеемся на справедливость в этом деле и то, что те, кто виновен в смерти 12 человек, понесут наказание, — добавляет Сергей.

Осталось лишь два пациента

Что известно о пациентах, остающихся в больницах на сегодня? По данным управления здравоохранения Акмолинской области, в Кокшетау на базе акмолинской многопрофильной областной больницы все еще получают лечение два пациента, поступивших с термическими ожогами.

— Все они переведены в профильное отделение и продолжают получать соответствующее лечение. Состояние средней степени тяжести. В реанимации пациентов нет. Прогноз для жизни благоприятный, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в Минздраве, в национальном координационном центре экстренной медицины больше нет пациентов, пострадавших в пожаре в «Центре плова».

Что будет с кафе дальше?

Местные старожилы говорят, что еще во времена Советского Союза на месте кафе была касса Аэрофлота. Затем здесь открылся обычный магазин. После здание расширили и в нем появилось кафе.

Аким Бурабайского района Арай Садыков, комментируя произошедшую трагедию, отмечал, что переделать магазин в кафе было решено в 2022 году. После ремонта в 2023 году были получены все соответствующие документы.

Пока идет следствие, здание будет стоять опечатанным. Как пояснили в акимате Бурабайского района, оно имеет владельца и находилось в аренде у хозяина «Центра плова». В самом договоре было прописано, что в случае какого-либо происшествия арендаторы должны будут привести здание в первоначальное состояние. Поэтому после завершения всех следственных действий объект будет восстановлен. Пока, как говорят чиновники, владелец здания не решил, что именно будет дальше на этом месте. Но это точно будет не «Центр плова».

По словам местных жителей, к кафе все еще продолжают приходить люди, потерявшие своих родных в этом страшном огне. Кто-то приносит цветы.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Тогда сообщалось о гибели шести человек. Позже число жертв выросло до девяти. Еще позже скончались еще двое пострадавших, находившихся в реанимации.

Также сообщалось, что пятерых пострадавших при взрыве и пожаре в кафе Щучинска отправили в Астану. Четверо из них были доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины города Астаны самолетом, ещё один — наземным транспортом. Позже здесь скончался еще один пострадавший. Число погибших в пожаре в «Центре плова» выросло до 12 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Также стало известно о задержании владельца кафе «Центр плова». 4 марта его арестовали на два месяца.

На 17 марта трое пациентов все еще оставались в стационарах Акмолинской области.