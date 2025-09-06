09:54, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
Возгорании трубы произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане
О происшествии на заводе сообщил руководитель пресс-службы АО НК «КазМунайГаз» Ерлан Сисенов.
— 6 сентября 2025 года в 08:05 на ТОО «Caspi Bitum» произошло возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне. Очаг возгорания был ликвидирован в 08:32 стационарной системой пожаротушения завода, — говорится в сообщении.
Также в локализации участвовали расчеты ТОО «Семсер-Өрт Сөндіруші» и городская пожарная служба ДЧС.
Отмечается, что ущерба и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников получили ожоги на Аксуском заводе ферросплавов.