Возгорании трубы произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане

— 6 сентября 2025 года в 08:05 на ТОО «Caspi Bitum» произошло возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне. Очаг возгорания был ликвидирован в 08:32 стационарной системой пожаротушения завода, — говорится в сообщении.

Также в локализации участвовали расчеты ТОО «Семсер-Өрт Сөндіруші» и городская пожарная служба ДЧС.

Отмечается, что ущерба и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников получили ожоги на Аксуском заводе ферросплавов.