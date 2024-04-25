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    13:47, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Возгорание камыша в Алматинской области ликвидировали спустя пять дней

    Возгорание камыша
    Фото: ДЧС Алматинской области

    Возгорание камышитовой растительности и травостоя в Балхашском районе Алматинской области ликвидировано. Площадь устанавливается. Силами лесного хозяйства и местных жителей проводится окарауливание, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ДЧС Алматинской области, вертолетом АО «Казавиаспас» с водосливным устройством произведено 130 сбросов воды общим объемом 390 тонн на очаги пожара. Также тушение проводилось при помощи автоцистерн, мотопомп, хлопушек, лопат, с учетом направления ветра применялся встречный пал (отжиг).

    — Тушение очагов пожара осложнялось торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра, — отметили в пресс-службе ДЧС региона.

    В тушении возгорания были задействованы силы и средства ДЧС, пожарные посты местных исполнительных органов, местные жители, подразделения природного резервата, использовались беспилотные летательные аппараты и авиационная вертолетная техника с водосливным устройством.

    Напомним, 20 апреля в Балхашском районе на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата началось возгорание сухостоя и камыша. 

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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