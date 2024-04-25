Возгорание камыша в Алматинской области ликвидировали спустя пять дней

Возгорание камышитовой растительности и травостоя в Балхашском районе Алматинской области ликвидировано. Площадь устанавливается. Силами лесного хозяйства и местных жителей проводится окарауливание, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, вертолетом АО «Казавиаспас» с водосливным устройством произведено 130 сбросов воды общим объемом 390 тонн на очаги пожара. Также тушение проводилось при помощи автоцистерн, мотопомп, хлопушек, лопат, с учетом направления ветра применялся встречный пал (отжиг).

— Тушение очагов пожара осложнялось торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра, — отметили в пресс-службе ДЧС региона.

В тушении возгорания были задействованы силы и средства ДЧС, пожарные посты местных исполнительных органов, местные жители, подразделения природного резервата, использовались беспилотные летательные аппараты и авиационная вертолетная техника с водосливным устройством.

Напомним, 20 апреля в Балхашском районе на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата началось возгорание сухостоя и камыша.