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    19:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    В Алматинской области борются с возгоранием сухостоя

    В Алматинской области борются с возгоранием сухостоя
    Фото: МЧС РК

    В Балхашском районе на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата происходит загорание сухостоя и камыша, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Алматинской области борются с возгоранием сухостоя
    Фото: МЧС РК

    Силами АО «Казавиаспас» произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн.

    Предварительная площадь возгорания составляет 18 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

    Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление.

    В Алматинской области борются с возгоранием сухостоя
    Фото: МЧС РК

     

     

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Пожарные Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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