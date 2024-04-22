19:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6
В Алматинской области борются с возгоранием сухостоя
В Балхашском районе на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата происходит загорание сухостоя и камыша, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Силами АО «Казавиаспас» произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн.
Предварительная площадь возгорания составляет 18 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление.