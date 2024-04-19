Казгидромет прогнозирует высокую пожарную опасность летом на большей части Казахстана

В мае и в течение летних месяцев прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности на большей части республики. Об этом на брифинге заявила директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметила, что «Казгидромет» не прогнозирует природные пожары, а выпускает прогноз условий, при которых они возникают — это длительный период без осадков и высокий температурный фон.

Пожароопасный сезон наступает с момента схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова, то есть с 15 апреля по 15 октября выпускается прогноз пожарной опасности.

Для характеристики степени пожарной опасности существует 5 классов: 1 — отсутствует, 2 — небольшая ПО, 3 — средняя, 4 — высокая, 5 — чрезвычайная ПО.

— Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в мае и июне среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 выше климатической нормы, в июле и августе температура прогнозируется около нормы. Количество осадков в мае и в летний период на большей части страны прогнозируется около и меньше нормы, — сказала М. Шмидт.

Долгосрочный прогноз погоды основывается на выборе года-аналога и анализе численных климатических моделей. Для мая 2024 года был выбран год-аналог 2001, для лета — год-аналог 1994 год.

— С учетом консультативного прогноза погоды на май и лето 2024 года и проведенного анализа фактических данных за 2001, 1994 года, в мае и в течение летних месяцев прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности на большей части республики, — сообщила директор гидрометцентра.

Она добавила, что прогнозы на лето и по пожарной опасности будут уточняться прогнозами на декаду, неделю и на 2-3 суток. При достижении высокой и чрезвычайной пожарной опасности будут выпускаться штормовые предупреждения.