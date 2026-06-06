ВОЗ запускает программу на $518 млн для борьбы со вспышкой Эболы

Всемирная организация здравоохранения и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний представили шестимесячный план стоимостью $518 млн для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

Заболевание уже стало четвертой по масштабам эпидемией Эболы за всю историю наблюдений.

Программа направлена на поддержку ДР Конго и Уганды, где зафиксированы случаи заражения, а также на подготовку соседних государств к возможному распространению вируса. Среди предусмотренных мер — усиление санитарного контроля на границах, расширение тестирования и повышение готовности медицинских служб.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что распространение инфекции происходит быстрее, чем удается разворачивать ответные меры.

— Вспышка распространяется быстро, и мы все еще пытаемся наверстать упущенное, — отметил глава организации.

По его словам, остановить эпидемию помогут устойчивое финансирование, поддержка властей и доверие со стороны местного населения.

В ДР Конго уже подтверждены 452 случая заражения и 82 смерти. В соседней Уганде зарегистрировано 19 заболевших и два летальных исхода.

Текущая вспышка вызвана редким штаммом вируса Эбола Бундибугйо. Для него пока не существует одобренной вакцины или специального лечения. Серьезной проблемой остается диагностика. Используемые тесты не всегда сразу выявляют данный штамм, а получение результатов может занимать от нескольких дней до недели и более.

По состоянию на начало июня международные доноры пообещали выделить на борьбу с эпидемией $315,8 млн. Эта сумма пока остается значительно ниже необходимого объема финансирования.

Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости $115 млн для борьбы с заболеванием в ближайшие три месяца.