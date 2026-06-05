Вспышку Эболы в Африке признали четвертой по масштабу

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 65 и 281 погибшем в Демократической Республике Конго и Уганде, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Африке является четвертой по масштабу и тяжести за все время наблюдений с 1976 года. Об этом объявили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний — специализированной службы Африканского союза.

— Вспышка, произошедшая в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, является крайне серьезной. По количеству подтвержденных умерших и заболевших Эболой в ходе нынешней вспышки — 65 и 381 соответственно — она уступает лишь трем предыдущим, — говорится в публикации.

Речь идет об эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах: 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Эпидемия на востоке ДРК в 2018–2020 годах: 3 470 случаев заражения и 2 287 смертей. Вспышка в Уганде в 2000–2001 годах: 425 заболевших и 224 смерти.

Всего за время наблюдений в Африке произошло более 30 вспышек лихорадки Эбола. Количество умерших достигает 15 тыс.

Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости 115 миллионов долларов для борьбы с заболеванием в ближайшие три месяца. При этом в организации отметили, что на данный момент меры реагирования обеспечены лишь на 35% от требуемого объема финансирования.



