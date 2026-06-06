Число жертв Эболы в ДР Конго выросло до 82
В Демократической Республике Конго зафиксирован резкий рост числа смертей и заражений лихорадкой Эбола, при котором общее количество погибших достигло 82 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным Министерства здравоохранения ДР Конго, за последние сутки число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола увеличилось на 18 и достигло 82. Одновременно количество зарегистрированных случаев заражения выросло на 71 и составило 452 заболевших. Среди новых инфицированных отмечается значительная доля женщин.
В ведомстве подчеркнули, что столь заметный рост показателей связан не только с распространением инфекции, но и с тем, что медицинским бригадам удалось получить доступ в ранее труднодоступные районы провинции Итури — главного очага вспышки. В частности, речь идет о районе Махаги на границе с Угандой, где ранее работу осложняли действия вооруженных группировок.
Власти ДР Конго и Уганды объявили о начале новой вспышки Эболы 15 мая. По оценке Африканского союза, текущая ситуация уже относится к числу наиболее масштабных и тяжелых вспышек заболевания с момента начала наблюдений за вирусом в 1976 году.
Напомним, вспышку Эболы в Африке признали четвертой по масштабу.