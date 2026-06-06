Число жертв Эболы в ДР Конго выросло до 82

В Демократической Республике Конго зафиксирован резкий рост числа смертей и заражений лихорадкой Эбола, при котором общее количество погибших достигло 82 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным Министерства здравоохранения ДР Конго, за последние сутки число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола увеличилось на 18 и достигло 82. Одновременно количество зарегистрированных случаев заражения выросло на 71 и составило 452 заболевших. Среди новых инфицированных отмечается значительная доля женщин.

В ведомстве подчеркнули, что столь заметный рост показателей связан не только с распространением инфекции, но и с тем, что медицинским бригадам удалось получить доступ в ранее труднодоступные районы провинции Итури — главного очага вспышки. В частности, речь идет о районе Махаги на границе с Угандой, где ранее работу осложняли действия вооруженных группировок.

Власти ДР Конго и Уганды объявили о начале новой вспышки Эболы 15 мая. По оценке Африканского союза, текущая ситуация уже относится к числу наиболее масштабных и тяжелых вспышек заболевания с момента начала наблюдений за вирусом в 1976 году.

Напомним, вспышку Эболы в Африке признали четвертой по масштабу.