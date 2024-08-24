ВОЗ запросила $135 млн на борьбу с оспой обезьян

Необходимо выделить для ВОЗ почти 135 миллионов долларов в течение следующих шести месяцев на борьбу со вспышкой оспы обезьян, об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.

- По нашим оценкам, для того, чтобы как можно быстрее остановить эпидемию оспы обезьян, во время острой фазы заболевания в течение следующих шести месяцев потребуется около 135 миллионов долларов, - сказал он.

Гебрейесус отметил, что борьба с эпидемией обезьяньей оспы требует комплексных и скоординированных усилий международного сообщества.

Ранее Министерство здравоохранения Армении заявило о том, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян, а вероятность угрозы проникновения и дальнейшего распространения этого заболевания в ведомстве считают низкой.

Также в страну запрещен ввоз и транзит приматов и грызунов.

Напомним, в результате вспышки mpox (оспы обезьян) в Африке, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по всему миру. Всего за одну неделю было зарегистрировано более 2000 новых случаев, и вирус начал распространяться на соседние страны, вызывая обеспокоенность международного сообщества. Власти по всему миру, в том числе в Казахстане и Китае, усиливают профилактические меры для сдерживания вируса и предотвращения его глобального распространения.

На Филиппинах был зарегистрирован новый случай заражения вирусом mpox (оспа обезьян) в стране впервые с декабря прошлого года.

В Казахстане не зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян, эпидемиологическая ситуация стабильная, заявил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на заседании Правительства.

Санитарно-эпидемиологической службой в международных аэропортах Астаны и Алматы проведены учения по готовности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

Материал предоставлен информационным партнером Kazinform - агентством Trend.